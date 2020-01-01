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Горячая линия
защиты прав потребителей
бесплатная юридическая консультация
+7 499 704-56-35
Ежедневно с 8.00 до 22.00
Проект реализован в рамках:
Федерального закона Российской Федерации
от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
(Принят Государственной Думой 2 ноября 2011 года и Одобрен
Советом Федерации 9 ноября 2011 года)
сегодня обращений: 112
обработано: 47
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