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Служба

защиты прав

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на продавца/исполнителя

по форме № 184/2 (срок расмотрения жалобы - 2 часа) Ваше Имя Ваш контактный телефон Суть обращения оставить обращение Горячая линия защиты прав потребителей бесплатная юридическая консультация +7 499 704-56-35 Ежедневно с 8.00 до 22.00 Проект реализован в рамках:

Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 2 ноября 2011 года и Одобрен

Советом Федерации 9 ноября 2011 года) сегодня обращений: 112

обработано: 47